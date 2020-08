Florin Cîțu, în război cu parlamentarii care îl obligă să dubleze alocațiile copiilor: Să mai doneze ei din venituri! Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, i-a invitat pe parlamentari, in special pe cei care au inițiat legea dublarii alocațiilor pentru copii, sa-și doneze veniturile la bugetul de stat. Cițu i-a acuzat pe social-democrați de populism și a precizat ca alocațiile vor fi dublate, dar ca acest lucru va fi posibil numai in etape, scrie g4media.ro. „Alocatiile […] The post Florin Cițu, in razboi cu parlamentarii care il obliga sa dubleze alocațiile copiilor: Sa mai doneze ei din venituri! appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

