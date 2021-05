Stiri pe aceeasi tema

- ”In acest moment suntem intr-un moment de negociere a acestui plan. Noi avem niste prioritati in Romania pe care le sustinem, dar este clar ca aceste prioritati trebuie puse in acest sistem pe care il are Comisia Europeana, de a avea acestia bani. Suntem in perioada de negociere, stiti foarte bine ca…

- Florin Cițu: „ Eroii din economia romaneasca sunt antreprenorii. Cu ei m-am consultat pentru a lua cele mai bune decizii. Fara ei nu aș fi reușit și le mulțumesc pentru asta. Coaliția de Guvernare a reușit in aceasta perioada dificila sa faca ce nu au facut alte guvernare in perioada de creștere economica.…

- „Vești fantastice pentru toți romanii!FMI are incredere in Guvernul Romaniei și estimeaza o creștere economica semnificativa mai mare pentru Romania.Previziunile FMI arata o creștere economica substanțiala de 6% a PIB in 2021, a doua cea mai mare creștere din Uniunea Europeana.Luam cele mai bune masuri…

- Vicepremierul Dan Barna sustine ca Romania in urmatorii ani nu o sa aiba o problema de finanțare pentru ca exista resurse financiare la dispoziția noastra, dar provocarea o reprezinta crearea de proiecte care sa atraga banii. „Nu vorbesc de corupție, de porcarii. Alea au rolul lor, sunt marginale…

- Bugetul din acest an „este unul echilibrat” Florin Cîtu. Foto. gov.ro Bugetul de stat pe 2021 va fi evaluat luna aceasta de Comisia Europeana, iar luna viitoare vom avea și o analiza din partea agențiilor de rating - anunțul a fost facut de premierul Florin Cîțu, sâmbata, la…

- "Avem un buget impresionant pentru aceasta perioada prin care trece nu numai Romania, ci si economia globala. Anul trecut, din Guvernul din care am facut parte cu premierul Ludovic Orban, am iesit si am spus din primul moment ca este un Guvern de tranzitie, nu stiam ca o sa vina peste noi criza, dar…

- Uniunea Europeana așteapta o cantitate de aproximativ 10 milioane de vaccinuri anti-COVID-19 pe care grupul farmaceutic Pfizer trebuia sa le livreze in luna decembrie. Asta inseamna ca blocul comunitar a primit cu 30 % mai puține vaccinuri de la compania americana, informeaza Agerpres, care citeaza…

- Florin Citu a declarat ca a avut discutii "foarte aplicate" cu comisarii europeni despre Planul National de Redresare si Rezilienta. "Am prezentat stadiul in care ne aflam, am spus ca avem un prim draft la Comisie, lucram la a doua versiune. Discutiile au avut doua aspecte. In primul rand este nevoie…