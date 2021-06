Florin Cîțu în Parlament: Coaliția PNL-USR/Plus-UDMR este pregătită să guverneze cel puțin opt ani Premierul Florin Citu a declarat marti, in plenul Parlamentului, la dezbaterea motiunii de cenzura, ca actuala coalitie de guvernare e “puternica, unita” si pregatita sa guverneze cel putin opt ani. „Coalitia este puternica, este unita si pregatita sa guverneze cel putin opt ani de zile de acum incolo. Va spun doar asa, ca sa aveti timp sa va pregatiti toate motiunile pana in 2028. Nu de alta, ma gandesc ca poate pana atunci gasiti niste minciuni mai credibile pe care sa le credeti macar dumneavoastra. Romanii sigur nu mai cred nimic din ceea ce spuneti, mai ales dupa ce au citit textul jalnic,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Premierul Florin Citu s-a adresat marti, in plenul Camerelor reunite, PSD, la dezbaterea motiunii de cenzura, spunand ca PSD a dezvoltat o obsesie personala, ca social-democratilor le e frica si ca guvernarea e puternica si unita. Camera Deputatilor si Senatul s-au reunit marti in sedinta comuna pentru…

- Dupa citirea textului moțiunii de catre Lucian Romașcanu, de la PSD, a luat cuvantul premierul Florin Cițu:"Domnilor din PSD, dupa alegerile din 25 sepetembrie (alegerile din PSD) va fi și mai rau. De ceea ce va temeți nu veți scapa.PNL va guverna 8 ani, sa pregatiți cate o moțiune de cenzura pentru…

- Camera Deputatilor si Senatul s-au reunit in sedinta comuna, marti, pentru a dezbate si vota motiunea de cenzura initiata de PSD si intitulata “Romania esuata. Recordul ‘fantastic’ al Guvernului Citu”. Motiunea de cenzura a fost prezentata in plenul reunit saptamana trecuta. La ședința sunt prezenți…

