Florin Cîțu: În maximum 48 de ore vom prezenta o soluție pentru clienții băncilor Ministrul finanțelor Florin Cîțu a anunțat pe Facebook ca discuta cu Banca Naționala o "soluție pentru clienții bancilor", în contextul efectelor negative ale pandemiei coronavirus. Ministrul crede ca soluția ar putea fi prezentanta în maximum 48 de ore.



"Suntem foarte aproape de o solutie pentru clientii bancilor, o solutie pe care o discutam cu Banca Naționala si cu sistemul bancar pe care o vom prezenta, cred eu, în maximum 48 de ore", a spus Cîțu.



În alta ordine de idei, acest a precizat ca nu este nevoie de niciun fel certificat…



