Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, crede ca estimarea Comisiei Europene care prevede o scadere a economiei Romaniei cu 6 % in acest an este una pesimista. Declarația a fost facuta, miercuri, la videoconferinta Profit Financial Forum "Finantam repornirea economiei". "Comisia a pastrat pentru Romania…

- Estimarea Comisiei Europene, de scadere economica a Romaniei cu 6% in 2020, este prea pesimista, daca ne uitam la ce se intampla in Romania astazi, a dat asigurari, miercuri, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu. "Comisia a pastrat pentru Romania aceeasi prognoza din primavara. Da, este -6%, dar…

- Estimarea Comisiei Europene, de scadere economica a României cu 6% în 2020, este prea pesimista, daca ne uitam la ce se întâmpla în România astazi, a declarat, miercuri, ministrul Finantelor Publice, Florin Cîtu, adaugând ca se asteapta la o îmbunatatire…

- Citu: Raman la opinia ca estimarea Comisiei Europene privind scaderea economica este prea pesimista, daca ne uitam la ce se intampla in Romania astazi Estimarea Comisiei Europene, de scadere economica a Romaniei cu 6% in 2020, este prea pesimista, considera ministrul Finantelor Publice, Florin Citu.…

- Citu: Economia trece printr-o perioada dificila in T2, cifrele din mai și iunie sunt normale pentru o perioada de criza. Revenirea in T3 este aproape o certitudine Economia trece "printr-o perioada dificila” in trimestrul al doilea al acestui an, dar revenirea in trimestrul III este aproape…

- Ministrul Finanțelor Publice, Florin Cițu, a vorbit, sambata, despre noul rating de țara al Romaniei. ”Vom reveni la perspectiva “stabil″ cat mai curand, iar tot ceea ce vom face in perioada urmatoare va duce la revenirea perspectivei “stabil” pentru Romania la toate agentiile de rating”. “Aceasta perspectiva…

- Citu: Indicatorii de incredere din mai semnaleaza o revenire a economiei romanesti peste alte state din regiune Indicatorii de incredere pentru luna mai, publicati de CE, semnaleaza o revenire a economiei romanesti peste alte state din regiune, o incredere a agentiilor economici in perspectivele economiei,…

- De asemenea, prim-vicepresedintele PNL a evidentiat contributia adusa de presedintele Klaus Iohannis pentru ca Romaniei sa i se aloce o suma substantiala ca sprijin, in contextul crizei generate de pandemia de coronavirus (COVID-19). "Domnul Iohannis a respins mereu ideea Europei «cu doua…