Stiri pe aceeasi tema

- Nu vad sensul reglementarii pieței de la 1 aprilie, a spus liderul PNL Florin Cițu. Prețurile nu vor scadea daca nu vom avea o piața libera, a subliniat liderul PNL. „La vara, știm foarte bine, consumul scade. Deci nu cred ca cineva s-a gandit foarte bine (c.n. cu 1 aprilie). Soluția pe care…

- Presedintele Partidului National Liberal (PNL), Florin Citu, a declarat, vineri, la Alba Iulia, ca este o "tampenie" sa se spuna ca liberalizarea pietei de energie este un esec, acesta aratand ca actuala criza energetica este una globala, anunța Agerpres. In opinia sa, nu ar trebui numiti…

- Presedintele PNL sustine ca liberalizarea pietei energiei nu este o problema, ci capacitatea de productie, Romania consumand mai mult decat produce. Florin Citu nu exclude o posibila criza economica, care ar depinde de masurile pe care le va lua coalitia de guvernare.

- Președintele PNL, Florin Cițu, s-a intalnit cu liberalii la sediul din Modrogan, iar unul dintre subiecte a fost evoluția economica din Romania, dar și tendințele la nivel mondial. Conform surselor noastre, Florin Cițu și-a avertizat colegii din PNL ca pe finalul acestui an am putea avea o…

- „Imi e și mie ușor sa propun in presa creștere de 40%. Nu am propus nimic, sunt discuții in spațiul public. Eu aștept soluții de la ministere, de la guvern, vedem daca se incadreasa in buget. Nu sunt de acord sa depașim deficitul bugetar. Orice masura trebuie sa respecte o masura liberala de baza: sa…

- Reacțiile liderilor PSD și PNL, pe tema crizei facturilor Marcel Ciolacu (stînga), Florin Cîțu (dreapta imaginii). Foto: Arhiva/Agerpres. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Criza facturilor a determinat reacții din partea liderilor PSD și PNL,…

- Dupa liberalizarea pieței și mai ales, din aceasta iarna, consumatorii s-au trezit cu facturi pe care nu le mai pot plati. PSD arunca vina pe partenerii din coaliție, de la PNL, pentru dezastrul prețurilor exagerate la energie. Mihai Tudose crede ca este nevoie de masuri urgente, dupa ce ministrul…

- Conducerea PNL a votat, marți seara, in ședința BPN de la Parlament, cu doar doua abțineri, pentru a „flexibiliza” mandatul negocierilor astfel incat liberalii sa accepte intrarea USR sau PSD la guvernare. Florin Cițu a anunțat, dupa ședința PNL, ca PNL a luat decizia de a flexibiliza mandatul de negociere…