Florin Cîțu: În acest moment mai sunt 35 de cetățeni români în Afganistan. Am vorbit cu președintele să trimitem un avion In prezent, in Afganistan se mai afla 35 de cetațeni romani, spune premierul Florin Cițu. „Pe 13 august MAE a ridicat nivelul de alerta la maxim, in acest moment mai sunt 35 de cetațeni romani in acea zona și i-am propus domnului președinte sa trimite un avion sa ii aducem acasa. Avem doua variante, un avion al NATO sau un avion al nostru care merge acolo. Dar trebuie sa trimitem un avion cat mai rapid. (…) Nu sunt din cadrul ambasadei. Sunte de la ONU și din mediul privat. Sunt in siguranța in acest moment, ținem legatura cu toți”, a declarat Florin Cițu. Premierul a precizat ca cel mai rapid… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Florin Citu a afirmat ca in acest moment in Afganistan se mai afla 35 de romani si ca autoritatile vor trimite un avion dupa acestia. ‘In acest moment mai sunt 35 de cetateni romani in acea zona. I-am propus domnului presedinte sa trimitem un avion pentru a-i aduce acasa. In acest moment…

- „Am avut o discuție cu domnul președinte referitor la la situația din Afganistan. Știți ca pe 13 august MAE a ridicat nivelul de alerta la maximum pentru Afganistan. In acest moment sunt 35 de cetațeni romani in acea zona. Au fost 60, mai sunt 35. Sunt in siguranța, suntem in contact permament.I-am…

- Premierul Florin Cițu a declarat, luni, ca in acest moment in Afganistan se mai afla 35 de cetațeni romani, pentru care se fac eforturi pentru a fi aduși inapoi in țara. „Pe 13 august MAE a ridicat nivelul de alerta la maxim. In acest moment mai sunt 35 de cetațeni romani in acea zona și i-am propus…

- Președintele organizației municipale a PSD Iași e de parere ca dupa declarațiile de ieri cu prețul painii și cu dezvaluirile de azi cu privire la condusul sub influența bauturilor alcoolice in SUA acum 20 de ani care s-a lasat și cu doua zile de reținere, premierul Florin Cițu ar trebui sa iși dea…

- Aflat la Cluj Napoca, premierul Florin Citu a spus ca urmeaza noi estimari care vor duce cresterea economica aproape de doua cifre. Acesta adaugat ca spera sa se adevereasca și sa avem o creștere economica de cel putin 10% anul acest”. „Anul acesta, primul trimestru, este pemtru prima oara in istorie…

- "Nu am in acest moment argumentele care sustin o astfel de idee, nu am avut discutii cu domnul Dan Barna pe acest subiect, dar sunt deschis, vreau sa ascult care sunt argumentele si vom lua o decizie, in acest moment nu stiu exact care sunt argumentele pentru a elimina aceasta informatie de pe cartea…

- ”Eu am tot spus ca a crescut puterea de cumparare in Romania (…) Cred ca luni a fost dat un raport al Comisiei Europene care spune foarte clar ca puterea de cumparare in Romania este mai mare decat in Grecia, Bulgaria, Ungaria, deci, am depsit aceste tari”, a declarat, marti seara, la TVR 1, Florin…

- „Venitul net lunar a crescut in Romania cu 7,7%, potrivit celor mai noi informatii, deci nu sunt inghetate. Veniturile cresc si vorbim de venitul net lunar – 7,7%. Asta inseamna ca dupa ce scoatem inflatia, veniturile au crescut cu 7,7%, ceea ce inseamna ca veniturile cresc mult mai rapid decat inflatia.…