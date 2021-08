Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu critica lipsa de reactive a președintelui Klaus Iohannis și a liderilor USR-PLUS in cazul condamnarii penale a lui Florin Cițu, care a fost inchis doua zile in Statele Unite, dupa ce a fost gasit beat la volan. „Avem o lege foarte clara in care nu poti sa fii membru al Guvernului Romaniei…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis a semnat, miercuri, decretul pentru numirea lui Andrei Muraru in funcția de ambasador al Romaniei in Statele Unite ale Americii (SUA). Muraru, fost consilier prezidențial, il va inlocui pe George Maior la Washington. Andrei Muraru a fost numit ambasador in SUA,…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat miercuri decretul pentru eliberarea din functia de consilier prezidential a lui Andrei Muraru si pe cel de numire a acestuia ca ambasador al Romaniei in Statele Unite, transmite Administratia Prezidentiala. Seful statului a semnat, astfel, urmatoarele decrete: „-…

- Dan Mirea, unul dintre tinerii geniali ai Craiovei, a reusit sa termine studiile la Universitatea din Cambridge , cu cea mai inalta distincție, iar acum studiaza in Statele Unite ale Americii. Insa, nu a uitat de Romania, si acum face parte dintr-o asociatie care se ocupa de mentinerea sanatatii mintale…

- Acuzațiile transmise de premierul Florin Cițu și de vicepremierul Dan Barna, ca conform carora „Parlamentul nu și-a facut treaba” in privința adoptarii legilor legate de reformele promise ju sunt realiste, susține președintele Camerei deputaților, liberalul Ludovic Orban. „Nu știu despre ce lentoare…

- Senatul Romaniei a adoptat o ”decizie istorica”. Este vorba despre legiferarea acordului incheiat intre Romania și Statele Unite ale Americii pentru modernizarea Centralei Nucleare de la Cernavoda. Acord ale carei baze au fost puse in timpul intalnirii pe care Klaus Iohannis a avut-o in Biroul Oval…

- Proiectul de lege privind implementarea și dezvoltarea tehnologiei 5G va intra maine in plenul Camerei Deputaților pentru vot. Proiectul a fost adoptat saptamana trecuta de comisiile raportoare din Camera Deputaților cu majoritate de voturi. Comisia IT, comisia de aparare și comisia juridica au aprobat…