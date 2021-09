Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 50.000 de membri USR PLUS voteaza președintele formațiunii. Votul a inceput azi, 15 septembrie, se incheie pe data de 22 septembrie și se desfașoara online prin intermediul unei platforme securizate. In competiția interna s-au inscris trei candidați: Dan Barna, Dacian Cioloș și Irineu Darau.…

- Dacian Cioloș a propus vineri la Cluj ca USR PLUS sa preia funcția de premier, aceasta fiind in opinia sa, cea mai buna soluție prin care USR PLUS sa se asigure ca reformele vor fi realizate. „USR-PLUS nu poate sta in umbra PNL”, a spus Dacian Cioloș. Propunerea lui Dacian Cioloș i s-a parut premierului…

- Copreședintele USR PLUS Dan Barna s-a declarat dezamagit de discuția cu președintele Klaus Iohannis, pe care a catalogat-o ca fiind “mai mult formala, chiar benigna”. Barna a susținut ca USR PLUS este deschis la negocieri, doar daca premierul Florin Cițu va fi schimbat din funcție, iar șeful statului…

- Copreședintele USR PLUS Dacian Cioloș nu va fi prezent la discuțiile pe care Dan Barna le va avea marți dupa-amiaza la Cotroceni, la ora 16, pe tema crizei din coaliția de guvernare. Dacian Cioloș, care este și președintele grupului Renew Europe, are o vizita de lucru la Palatul Elysee, cu Emmanuel…

- Președintele Klaus Iohannis l-a cheamat, luni, pe premierul Florin Cițu la Cotroceni. Intalnirea are loc la ora 12.30, pe tema crizei guvernamentale. Președintele a intervenit, in urma cu doua zile, in scandalul din coaliție, cand a facut apel la USR PLUS sa revina la masa negocierilor alaturi de PNL,…

- Dan Barna și Dacian Cioloș, copreședinții USR PLUS boicoteaza ședința de guvern de miercuri seara, suspendata pentru ora 19, dupa scandalul privind adoptarea proiectului Anghel Saligny. The post Boicot la Palatul Victoria. USR PLUS nu se duce la ședința de Guvern de miercuri seara appeared first on…

- Nici problemele penale ale premierului Florin Cițu și nici imprumutul nereturnat unei banci din SUA nu-i conving pe cei de la USR-PLUS sa iasa de la guvernare. Co-președintele USR-PLUS Dacian Cioloș a dat asigurari, luni, ca vor rupe coaliția doar daca nu se fac reforme, niciun alt motiv nefiind suficient…

- Batalia pentru șefia USRPLUS se complica. Joi dimineața și-a anunțat candidatura senatorul Irineu Darau. “Le arunc manușa contracandidaților mei”, Dan Barna și Dacian Cioloș”, a spus el intr-o intervenție televizata. ”E inadmisibil sa fim atat de jos”, și-a argumentat el dorința de a intra in cursa…