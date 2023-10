Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Boloș reitereaza pericolul suspendarii fondurilor europene pledand in același timp pentru implementarea masurilor financiare. Avem un deficit bugetar de 42 de miliarde de lei și fara ajustari putem pierde 75 de miliarde. „Sunt fonduri de 75 de miliarde de euro pe care le-am putea accesa și nu…

- Marcel Boloș incearca sa ascunda deficitul Romaniei, este de parere Florin Cițu. Acuzația vine in contextul in care, spune Cițu, Boloș amana plațile, o metoda veche și confirmata, de altfel, de ministrul de finanțe. „Este metoda pe care a folosit-o și in 2019, dar aici a fost confirmata de ministrul…

- Florin Cițu spune, intr-o declarație recenta, ca premierul Marcel Ciolacu ”minte si manipuleaza pentru ca poate si nimeni nu-i spune” acest lucru. El adauga ca nu va sustine ”ca o problema aparuta din incompetenta si furtul socialistilor sa fie rezolvata prin saracirea romanilor” si ca ”PNL are datoria…

- Marcel Ciolacu a vorbit, luni seara, in emisiunea lui Ion Cristoiu, despre imprumuturile care au indatorat Romania peste masura. „Vreau sa aflu și eu, ca toți romanii, unde s-au dus acești 200 de miliarde imprumutați. Ca nu s-au regasit nici in salarii, nici in pensii”, a spus premierul, referindu-se…

- Deficitul bugetar reprezinta o amenințare serioasa pentru viitor, spune ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, dupa o intalnire cu premierul Marcel Ciolacu. „Este momentul sa acționam ferm și sa aducem echilibrul bugetar pe linia corecta”, spune Boloș.

- Florin Citu a afirmat, marti seara, la Prima News, ca ”varianta optimista” in ceea ce priveste deficitul bugetar este ca acesta sa fie de 6% la finalul acestui an. ”Credeti ca cineva, in 2024, an electoral, cineva dintre cei care sunt acum la guvernare – altii ar putea, dar dintre cei care sunt la…

