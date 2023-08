Stiri pe aceeasi tema

- Florin Citu sare la Marcel Ciolacu: Doar pe vremea lui Iliescu si a lui Dragnea a mai vazut Romania asa ura impotriva sectorului privatFostul premier Florin Citu sustine ca premierul Marcel Ciolacu ”minte si manipuleaza pentru ca poate si nimeni nu-i spune” acest lucru. ”Doar pe vremea lui Iliescu…

- Florin Cițu, fostul premier al Romaniei, spune ca Guvernul lui Marcel Ciolacu a aprobat ”subventii de la buget in valoare de 3.7 miliarde lei care merg direct la firmele de partid si mai departe ii finanteaza campania electorala”. „Chiar nu va este rusine sa veniti si sa va plangeti de o situatie bugetara…

- ”Marcel «vorbe, nu fapte» Ciolacu! Este evident ca vrei sa treci de la Ciolacu «vaslasul lui Dragnea» la Ciolacu «reformatorul». Nici tu nu crezi asta. Te tradeaza faptele, nu vorbele. Marcel Ciolacu si ministrul finantelor au iesit sa ne spuna ca situatia bugetara este ingrozitoare si ei se apuca…

- ”Dupa cum ati vazut zilele acestea, Ministerul Finantelor este in postura de integrator: face simulari asupra impactului pe care diferite propuneri fiscal-bugetare il pot avea, pentru ca Guvernul Romaniei sa ajunga la o consolidare echilibrata a bugetului de stat, raportata la cheltuieli si venituri.…

- Florin Citu a afirmat, marti seara, la Prima News, ca ”varianta optimista” in ceea ce priveste deficitul bugetar este ca acesta sa fie de 6% la finalul acestui an. ”Credeti ca cineva, in 2024, an electoral, cineva dintre cei care sunt acum la guvernare – altii ar putea, dar dintre cei care sunt la…

- Presedintele Consiliului Fiscal, Daniel Daianu, a anunțat ca este nevoie de masuri drastice, nu ca cele anunțate de premierul Marcel Ciolacu ”Sa se renunte la facilitati si portite de optimizare fiscala, iar ANAF sa colecteze mai bine”. „Deficitul bugetar este o vulnerabilitate majora, care nu poate…

- „De Ziua Romanilor de Pretutindeni va transmit un mesaj de recunostinta tuturor celor care, desi departe de casa, puneti umarul an de an la cresterea economica a tarii noastre. Romania se dezvolta si pe baza sumelor consistente pe care romanii din afara tarii le trimit an de an in tara. Tocmai de aceea,…