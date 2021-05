Stiri pe aceeasi tema

- Primarul comunei din care face parte Vama Veche spune ca premierul Florin Cițu nu este binevenit acolo. Daniel Georgescu este din PSD spune ca bani au primit doar localitațile conduse de liberali. In replica, premierul spune ca „pare o chestie pesedista” și ca va merge oricum in Vama Veche.

- Daniel Georgescu a transmis, joi, intr-un comunicat de presa, ca pentru comuna Limanu a fost alocata o suma echivalenta cu doua salarii de presedinte de Consiliu Judetean. "25.000 lei! Este suma derizorie alocata comunei Limanu de catre Consiliul Judetean Constanta! Practic, pentru dezvoltarea unei…

