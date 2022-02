Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Florin Citu a reactionat sambata, printr-o postare pe Instagram, la informatia potrivit careia in 2021 au fost inregistrate cele mai mari incasari din TVA la buget, afirmand ca aceasta este si consecinta reducerii taxelor.

- ”Mai multi bani la buget dupa ce am redus taxele. Am aratat ca se poate”, scrie Citu pe Instagram. El posteaza si informatia care i-a generat aceasta reactie, cea potrivit careia Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a rambursat TVA in valoare de 22 de mld. de lei in 2020 si de 24 de miliarde…

- Persoanele fizice și juridice pot achita prin intermediul cardurilor bancare la terminalele POS instalate la sediile unitaților Trezoreriei Statului sume reprezentand venituri ale bugetului de stat sau venituri cuvenite altor bugete administrate de Agenția Naționala de Administrare Fiscala, conform…

- Pedepse aspre pentru patronii care retin contributiile angajaților, dar nu platesc la timp taxele catre stat: Pana la cinci ani de inchisoare Pedepse aspre pentru patronii care retin contributiile angajaților, dar nu platesc la timp taxele catre stat: Pana la cinci ani de inchisoare Angajatorii care…

- Ministerul Finanțelor a anunțat miercuri, dupa aprobarea ordonanței privind Acordul de imprumut dintre Romania și Comisia Europeana, ca cele trei destinații majore ale banilor sunt: finanțarea reformelor, acoperirea deficitului și refinanțarea datoriei publice. Acordul de imprumut a celor…

- Florin Cițu a declarat joi ca PNL nu susține introducerea de taxe noi. El a aratat ca in perioada 2017-2019, cand a eliminat taxele și supraaccizele, statul a incasat mai mulți bani la buget. „Deci se poate”, a punctat liderul PNL. „Asta este poziția noastra acum. Am aratat ca dupa ce am scos…

- Florin Cițu, președintele PNL, a declarat ca acuzațiile noului ministru de Finanțe, Adrian Caciu, fața de modul in care au fost cheltuiți banii publici sunt provocate de euforia intrarii la guvernare.