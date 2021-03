Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a declarat sambata, la Focsani, ca in cadrul Programului National de Redresare si Rezilienta (PNRR) vor intra doar acele proiecte care pot fi finalizate pana in anul 2026, iar banii vor fi decontati doar in momentul in care vor fi atinse tintele stabilite la aprobarea respectivelor…

- Premierul Florin Cițu susține ca nu va supune dezbaterii Parlamentului Programul Național de Reziliența și Redresare. Cițu considera ca PSD practica un șantaj la adresa PNL și il invita pe Marcel Ciolacu sa le explice celor din Europa de ce nu susține acest proiect. Citește și: Alexandru Rafila:…

- Premierul Florin Citu a declarat sambata, la Focsani, ca vrea ca emblema Guvernului pe care il conduce sa fie constructia de spitale noi, subliniind ca prin Planul National de Redresare si Rezilienta vor fi alocate sume pentr

- Comisia Europeana a respins Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) elaborat de catre Guvernul Romaniei, despre care europarlamentarul de Alba, Victor Negrescu, a spus inca de anul trecut ca nu corespunde recomandarilor instituțiilor europene, fiind primul demnitar care a atras atenția asupra…

- Premierul Florin Citu a afirmat ca a avut discutii, in timpul vizitei la Bruxelles, despre Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), in prezent fiind in lucru a doua versiune. "Am prezentat stadiul in care ne aflam, am spus ca avem un prim draft la Comisie, lucram la a doua versiune.…

- "Atunci cand masluiesc fara jena cele mai simple programe de ajutor pentru IMM-uri, ce pretenții poți avea de la acest Guvern ca va putea convinge Comisia Europeana ca este capabil sa atraga cele 30 de miliarde de euro prin Planul Național de Redresare și Reziliența?! Zero credibilitate! Banii europeni,…

- "Atunci cand masluiesc fara jena cele mai simple programe de ajutor pentru IMM-uri, ce pretenții poți avea de la acest Guvern ca va putea convinge Comisia Europeana ca este capabil sa atraga cele 30 de miliarde de euro prin Planul Național de Redresare și Reziliența?! Zero credibilitate! Banii europeni,…

- Comisia Europeana a criticat dur documentul oficial trimis de guvernul Orban pentru atragerea celor 30 de miliarde de euro de la UE pentru relansarea economica, au declarat pentru G4Media.ro surse politice. Comisia a reproșat Guvernului de la București ca Programul Național de Redresare și Reziliența…