Stiri pe aceeasi tema

- Florin Cițu și Vlad Voiculescu și-au suprapus declarațiile de presa, duminica, la ora 16.00, deși, de obicei, conferințele se organizeaza astfel incat televiziunile sa poata prelua mesajul fiecarui oficial in timp real. Mai ales in cazul celor doi, ale caror declarații erau așteptate inca de vineri…

- Senatoarea PSD, Gabriela Firea, a comentat gestul oficialilor din Guvern de a face declarații in același timp. Premierul Romaniei, Florin Cițu, dar și ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, au facut, duminica, declarații de presa in paralel de la ora 16:00. Citește și: Florin Cițu, despre remanierea…

- Premierul Romaniei, Florin Cițu, a evitat sa precizeze in mod clar daca o sa-l remanieze pe ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, asta dupa ce mai mulți lideri PNL se aratau deranjați de atitudinea acestuia din urma. Cițu a precizat ca astfel de decizii nu se discuta, ci doar se „anunța.” „Este…

- Premierul Romaniei, Florin Cițu, se delimiteaza de gesturile colegilor sai din Guvern. Raluca Turcan (ministrul Muncii) și Vlad Voiculescu (ministrul Sanatații) au fost surprinși fara masca in ultimele zile, in plin val trei al pandemiei. Premierul spune ca le-a cerut amandurora sa plateasca…

- Vicepremierul Dan Barna a declarat joi ca nu exista niciun conflict intre premierul Florin Citu si ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, sustinand ca ideea ca lucrurile ar fi tensionate nu este reala si nu se pune problema de nicio remaniere. Copilul tau este unic, dar nu este singurul. Indruma-l alaturi…

- Programele de examen pentru Bacalaureat și Evaluarea Naționala au fost modificate a anunțat ministrul Educației Sorin Cimpeanu, intr-o conferința comuna cu cel al Sanatații, Vlad Voiculescu. Cei doi explica regulile de redeschidere a școlilor din 8 februarie. The post Important pentru parinți și copii:…

- In prima sa conferința de presa de cand a redevenit ministru al sanatații, Vlad Voiculescu le-a transmis parinților un mesaj direct, in contextul in care școlile s-ar putea redeschide pe 8 februarie."Daca atunci cand vor incepe școlile aveți copilul cu orice fel de simptom, țineți-l acasa, nu il trimiteți…