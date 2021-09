Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cițu nu exclude vaccinarea obligatorie pentru medici și profesori chiar de saptamana viitoare, deși in acest moment tinde catre soluția testelor anti-COVID, platite insa din buzunarul...

- In contextul valului patru al pandemiei anunțat de autoritați, dar și a transmiterii variantei Delta in comunitate cu repeziciune, Florin Cițu a marturisit ca ia in calcul și varianta privind vaccinarea obligatorie, insa mai intai trebuie analizata fiecare situație in parte pentru a se putea lua o decizie.…

- Nelu Tataru, fost ministru al Sanatații, actual consilier al prim-ministrului Cițu, a anunțat ca va propune introducerea vaccinarii obligatorii sau testarea saptamanala pentru angajații din sectoarele esențiale de activitate – medici, profesori, polițiști

- Italia ar putea face in cele din urma vaccinarea anti COVID-19 obligatorie pentru toata lumea de varsta eligibila, a precizat premierul Mario Draghi, intr-o conferința de presa in care a anunțat ca din aceasta luna o a treia doza va fi administrata persoanelor vulnerabile.

- Premierul Florin Citu a reiterat luni ca vaccinarea personalului care lucreaza pentru stat este singura solutie, in contextul cresterii numarului de persoane infectate in ultima perioada, anunța Agerpres. "Avand in vedere si numarul de persoane infectate in ultima perioada, sa luam in serios…

- Premierul Florin Citu a declarat, sambata, la Botosani, ca va propune in coalitia de guvernare vaccinarea sau testarea obligatorie a aparatului de stat.Premierul Florin Citu a avut astazi o intalnire cu managerii de spitale din judetul Botosani la Centrul de vaccinare de la Colegiul Tehnic "Gheorghe…

- Guvernul ungar a impus prin decret vaccinarea obligatorie anti-COVID-19 pentru personalul sanitar, inclusiv lucratorii din sectorul de distributie a medicamentelor, cei care nu se vaccineaza cel putin cu prima doza pana la 1 septembrie riscand concedierea, relateaza vineri agentia EFE, potrivit Agerpres.…

- Guvernul leton vrea ca vaccinarea impotriva COVID-19 sa devina obligatorie pentru cadrele medicale si din educatie, informeaza dpa. Pana in prezent, circa o treime din populatie a primit cel putin o doza de vaccin impotriva COVID-19.