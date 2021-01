Stiri pe aceeasi tema

- Romania is "fully prepared" to enter the Schengen area, Prime Minister Florin Citu told his Dutch counterpart Mark Rutte. "Yesterday we had a telephone conversation with the Prime Minister of the Kingdom of the Netherlands, Mark Rutte. We analyzed the promising prospects of cooperation between Romania…

- ”In cursul zilei de ieri am avut o convorbire telefonica cu prim-ministrul Țarilor de Jos, Mark Rutte. Am analizat perspectivele promițatoare ale cooperarii dintre Romania și Țarile de Jos, concentrandu-ne pe consolidarea relațiilor economice și pe dinamizarea dialogului politic. Obiectivul nostru legitim…

- Liderii PNL, USR PLUS si UDMR au facut declaratii la Parlament, dupa consultarile pe care le-au avut cu presedintele Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni. Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca au participat impreuna la consultarile de la Cotroceni pentru ca din momentul alegerilor au decis sa…

- Presedintele Klaus Iohannis a invitat presedintii partidelor si formatiunilor politice reprezentate in Parlament pentru consultari in vederea desemnarii candidatului la functia de prim-ministru. LIVE TEXT, desfașurarea evenimentelor: Dupa consultarile cu președintele Klaus Iohannis, liderii PNL – USR…

- Faptul ca Agenția de rating Standard & Poor’s a pastrat calificatul acordat economiei Romanești este vazut de ministrul Finanțelor, Florin Cițu, drept un puternic semnal investițional internațional. In pofida crizei economice pe care o traversam, pastram calificativul „BBB minus /A-3″ pentru datoria…

- Partidul liberal olandez VVD al premierului Mark Rutte a propus miercuri crearea unei ''minizone Schengen'' pentru ca un grup de state ale UE sa-si poata inchide impreuna granitele in cazul unei cresteri a migratiei catre Europa, dar cu masuri pentru a nu afecta fluxurile comerciale, relateaza agentia…

