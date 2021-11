Stiri pe aceeasi tema

- Biroul Politic Național al PNL a decis, in ședința de luni seara, de la Vila Lac 1, sa continue negocierile cu PSD pentru formarea unui guvern PNL-PSD-UDMR. Dintre cei peste 70 de lideri PNL prezenți, doar 22 au votat impotriva. Printre cei 22 s-a numarat și Ludovic Orban, fostul președinte…

- „Eu nu am mai multa claritate. Asta cu flexibilizarea mandatului am tot auzit-o, dar inca nu stim ce inseamna flexibilizarea si in ce directie vrea sa o ia PNL. Am inteles ca vor un guvern cat mai rapid. Pai daca voia un guvern cat mai rapid, ii dadea un mandat premierului desemnat Ciuca, inca de acum…

- Florin Cițu, noul președinte al PNL, a fost intrebat, intr-un interviu la TVR 1, daca Ludovic Orban, precedentul președinte al liberalilor, risca excluderea din partid din cauza atacurilor la adresa guvernului. „Vom discuta declarațiile respective. Pana la urma, este bizat. L-am auzit pe Ludovic…

- Purtatorul de cuvant al USR PLUS Ionut Mosteanu a afirmat ca a vazut in discursurile liberalilor la Congresul PNL rostogolirea unei stiri false si anume ca USR PLUS se va intoarce la guvernare cu Florin Citu in functia de premier. „M-am uitat la discursurile PNL si una din echipe tot rostogoleste…

- Biroul Politic National al PNL a fost convocat pentru sambata, la Palatul Parlamentului, de liberalii care il sustin pe premierul Florin Citu la sefia partidului. Ședința va fi urmata de Consiliul National al liberalilor, pe ordinea de zi figurand modificarea Statutului.

- Biroul Politic Național al PNL, ședința care a avut loc ieri, a luat decizia drastica de a sancționa orice parlamentar care va participa la moțiunea de cenzura sau care face demersuri pentru caderea propriului Guvern. Decizia a fost una menita sa-i sperie pe apropiații lui Ludovic Orban, asta…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni seara, ca demisiile ministrilor USR PLUS inseamna o adancire a crizei de la nivel guvernamental. Orban a mai declarat ca premierul Florin Citu a luat unele decizii care au aruncat in aer coalitia. „Este in mod clar o adancire a crizei. Decizia de astazi…

- Copreședintele AUR, George Simion, s-a dus la conferința de presa a lui Florin Cițu și l-a intrebat pe acesta cum este la pușcarie, dar și cand va demisiona din funcția de premier. ”Cand va dați demisia? Cand demisionați, ați fost totuși in inchisoare! Cum este sa avem un premier pușcariaș? Cum este…