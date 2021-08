Stiri pe aceeasi tema

- Reducerea TVA la energie ar fi o soluție permanenta la o problema temporara, a declarat sambata, la Botoșani, premierul Florin Cițu, care a precizat ca nu poate fi de acord cu astfel de modificari ale...

- Reducerea TVA la energie ar fi o soluție permanenta la o problema temporara, a declarat sambata, la Botoșani, premierul Florin Cițu, care a precizat ca nu poate fi de acord cu astfel de modificari ale sistemului fiscal. „Am venit cu soluția de a aduce mai aproape implementarea legii consumatorului…

- Statul ar putea suporta o parte din factura la energie electrica a românilor cu venituri medii în aceasta iarna, în care exista riscul unor creșteri de prețuri. Aceasta este una dintre soluțiile anunțate, joi seara, de premierul Florin Cîțu, la pachet cu una pe termen lung, respectiv…

- „Știți ce s-a intamplat acolo. Am apelat la chestor, știți ce a pațit un chestor, da? Aștept sesizari din partea celor care au fost pur și simplu agresați de, nici nu pot sa-i spun doamna senator, acest personaj sinistru care nu ințelege unde se afla. In masura in care vor exista sesizari in acest sens,…

- "Nu am in acest moment argumentele care sustin o astfel de idee, nu am avut discutii cu domnul Dan Barna pe acest subiect, dar sunt deschis, vreau sa ascult care sunt argumentele si vom lua o decizie, in acest moment nu stiu exact care sunt argumentele pentru a elimina aceasta informatie de pe cartea…

- Florin Cițu participa astazi la Timișoara la mai multe evenimente. Vizita acestuia vine și in contextul alegerilor interne din Partidul Național Liberal. Cițu se va intalni cu președintele PNL Timiș Alin Nica. De la ora 15, Florin Citu viziteaza Universitatea Politehnica din Timisoara, unde…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat duminica, la Arad, ca relatia sa cu premierul Florin Citu nu s-a schimbat dupa ce acesta a intrat in cursa pentru presedintia partidului. Ludovic Orban spune ca nu este genul de om care sa faca poze ca sa-si arate sprijinul, subliniind ca, atunci cand un presedinte…

- Cițu a subliniat ca, in perioada pandemiei, copiii au suferit pentru ca au fost izolati de rude, de prieteni, de colegi.Programul national de suport ”Din grija pentru copii” are ca scop analizarea efectelor pandemiei asupra copiilor in plan psiho-emotional, dar si in raport cu riscurile de siguranta…