Guvernul a aprobat o hotarare pentru prelungirea starii de alerta, a anuntat, joi, prim-ministrul Florin Citu. "In sedinta de Guvern de astazi, am aprobat si hotararea de Guvern pentru prelungirea starii de alerta", a declarat premierul, la Palatul Victoria. Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a adoptat, in sedinta de miercuri, o hotarare prin care se propun prelungirea starii de alerta pe intreg teritoriul national, pentru o perioada de 30 de zile, incepand cu data de 12 iulie, precum si masurile de prevenire si control aplicate in contextul epidemiologic actual. "Principala modificare…