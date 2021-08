Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a declarat, vineri, la alegerile din cadrul filialei PNL Sibiu, unde a fost prezent pentru a o sustine pe Raluca Turcan pentru sefia filialei, ca „Guvernarea merge foarte bine”, desi „zgomotul de fond ascunde aceste lucruri”.

- Rodica Popescu Bitanescu a facut, in premiera, confesiuni despre cel mai delicat subiect din viața ei. Invitata in emisiunea „40 de intrebari cu Denise Rifai”, de la Kanal D, actrița, care este casatorita de 46 de ani cu Mircea Bitanescu, a ținut sa clarifice zvonurile conform carora ea nu și-ar fi…

- Premierul Florin Citu a declarat, sambata, la Sibiu, ca nu se va lua nicio masura cu privire la companii din China care ar dori sa participe la implementarea 5G in Romania, el adaugand ca legea in domeniu, care a fost promulgata vineri, prezinta conditiile in care vor putea fi vandute licentele pentru…

- Premierul Florin Citu a afirmat ca trebuie vazuta campania de vaccinare prin filtrul mai multor indicatori legati de pandemie, precizand ca in Romania e un numar din ce in ce mai mic de persoane testate pozitiv, scade si numarul pacientilor internati la ATI, iar aceste lucru arata ca aceasta campanie…

- Premierul Florin Citu afirma, dupa ce INS a anuntat cresterea castigului salarial mediu nominal net, ca veniturile romanilor cresc cu adevarat, nu doar pe hartie, iar cu un venit mai mare se pot cumpara, pe bune, mai multe lucruri. INS a anunțat ieri: „Aprilie 2021 comparativ cu Aprilie 2020 Comparativ…

- Premierul Florin Citu afirma ca reformele din domeniul justitiei nu se deruleaza pe repede inainte, pentru ca este nevoie de predictibilitate, care nu se poate obtine prin modificari rapide si repetate. Citu raspunde astfel celor care reproseaza coalitiei ca nu ar fi facut suficient pentru a duce…

- Premierul Florin Citu a declarat, luni, ca maratonul de vaccinare din weekend de la Bucuresti a avut "rezultate exceptionale", mentionand ca rata de infectare cu virusul SARS-CoV-2 este in scadere, pe masura ce creste numarul persoanelor vaccinate. "Ne vedem astazi dupa un weekend foarte…