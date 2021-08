Premierul Florin Cițu a declarat, sambata, la Bacau gradul de indatorare al Romaniei este scazut, iar țara se imprumuta pentru doar pentru investiții. Fusese intrebat de ce mai este nevoie de imprumuturi daca economia crește atat de mult. „In primul rand gradul de indatorare al Romaniei este sub 50% in acest moment, este unul din cele mai mici din Uniunea Europeana si chiar daca ajunge la 50%, tot ramane printre cele mai mici din Uniunea Europeana. Gradul de indatorare a crescut in toate tarile din lume anul trecut, cand a crescut deficitul. Imprumuturile pe care le face Romania astazi merg pentru…