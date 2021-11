Florin Cîțu GARANTEAZĂ creșterea pensiilor, însă nu în acest an: CU SIGURANȚĂ vor crește! O veste incurajatoare vine de la președintele PNL, Florin Cițu, care a anunțat ca in 2022 vor crește “cu siguranța” pensiile și alocațiile. “In 2022, cu siguranța vor crește pensiile, alocațiile. Discutam și de celelalte. La fel salariile de la sectorul bugetar. Putem sa agream o creștere daca vine la pachet cu o reforma la sectorul de administrație. Nu putem doar sa creștem și sa nu legam de performanța.”, a declarat Florin Cițu, sambata. Totodata, președintele PNL a precizat ca “eu ințeleg o legare directa intre venituri și performanța”. Cu cat cresc pensiile Intrebat “ce majorare ne permitem… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "In 2022, cu siguranța vor crește pensiile, alocațiile. Discutam și de celelalte. La fel salariile de la sectorul bugetar. Putem sa agream o creștere daca vine la pachet cu o reforma la sectorul de administrație. Nu putem doar sa creștem și sa nu legam de performanța", a declarat Florin Cițu, sambata.Intrebat…

- Pensiile nu vor crește de la 1 decembrie cu 11%, cum solicita PSD, și nici de la inceputul anului viitor. Deocamdata, singura majorare ar fi de 5 procente, susține primul ministru demis, Florin Cițu. „Orice creștere, putem sa punem o creștere de cheltuieli, cum ar fi cu salariile, cu pensiile și ne…

- Presedintele PNL, Florin Citu, a declarat, marti, dupa discuțiile cu PSD, UDMR si minoritatile nationale despre formarea noului Guvern, ca majorarea pensiilor și salariilor in forma propusa de social-democrați se va putea face „in funcție de cat ne putem permite”. El a mentionat ca sustine…

- Presedintele ales al USR PLUS, Dacian Ciolos, mentine afirmatiile privind revenirea partidului in coalitia de guvernare cu conditia ca Executivul sa nu fie condus de catre Florin Citu. El sustine ca, inainte de a avea noi discutii cu PNL, USR PLUS va astepta rezultatul motiunii de cenzura. "Maine vom…

- Alocatiile pentru copii si pensiile vor creste la începutul anului 2022, însa procentul de majorare a acestora nu a fost înca stabilit, a declarat, sâmbata, la Botosani, premierul Florin Cîtu.Acesta a afirmat ca îsi doreste ca majorarile de alocatii si de…

- Vești bune pentru toți romanii! Florin Cițu a facut anunțul așteptat de milioane de oameni ce are legatura cu creșterea pensiilor și alocațiilor. Iata ca acum se știe ce se va intampla in viitorul apropiat cu respectivele sume de bani. Florin Cițu a facut anunțul despre creșterea pensiilor și a alocațiilor…