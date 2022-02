Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte al PNL Ludovic Orban a fost nemultumit, miercuri, ca nu i s-a acordat cuvântul în cadrul sedintei de plen comun pentru aniversarea a 15 ani de la aderarea la Uniunea Europeana. Conform agenției News.ro, acesta i-a reprosat în termeni duri lui Florin Cîtu, care…

- Aflat la Alba Iulia, Florin Cițu a fost solicitat sa comenteze afirmatia ministrului PSD al Finantelor, Adrian Caciu, potrivit caruia "trebuie sa recunoaștem esecul liberalizarii pietei de energie". Liderul PNL a afirmat ca nu poate fi de acord cu o astfel de ideea."Niciodata liberalizarea nu este un…

- Liderul liberal apreciaza ca momentul aderarii "a deschis drumul unui parcurs de dezvoltare pentru intreaga societate romaneasca" si a permis participare directa a Romaniei la consolidarea proiectului european."Dincolo de beneficiile vizibile si directe ale apartenentei la Uniunea Europeana generate…

- Președintele Senatului, liderul PNL Florin Cițu, și co-președinele AUR George Simion au avut, marți, un schimb de replici, pe holurile Parlamentului, in fața jurnaliștilor. “Apreciez libertatea de exprimare in limitele constituționale. Orice act de vandalism trebuie combatut. Iar domnii care ii sustin…

- Președintele Senatului, Florin Citu, a declarat vineri, 10 decembrie, cu referire la legea prin care conversatiile private pe WhatsApp, Messenger, Skype sau Telegram ar putea fi interceptate , ca proiectul aflat in procedura legislativa la Senat, for decizional, este necesar pentru a demara licitatiile…

- Florin Cițu a declarat ca nu a bagat in seama declarațiile președintelui PSD, Marcel Ciolacu, din Parlament, prin care liderul PSD critica guvernarea liberala. Presedintele PNL, Florin Citu, a afirmat ca declarațiile taioase ale lui Marcel Ciolacu reprezinta ‘un discurs politic’.„Nu am bagat in seama…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat ca marti îsi va depune candidatura pentru sefia Camerei Deputatilor, funcție pe care a mai deținut-o și în 2019, urmându-i lui Liviu Dragnea, condamnat la închisoare cu executare. Florin Cîțu va candida la șefia Senatului."Mâine…

- Campania de suspendare a presedintelui Iohannis pare sa fi inceput in Neamț din orașul de pe malul Ozanei. In aceasta dupa amiaza, vineri, 12 noiembrie, pe o strada din vecinatatea pieței din Targu Neamt, trecatorii au putut vedea zeci de flyere intinse pe jos. Respectivele flyere aveau pe prima pagina…