Parlamentarii dezbat și voteaza la aceasta ora moțiunea de cenzura depusa de PSD. Pentru ca moțiunea sa fie adoptata și Guvernul Cițu sa fie demis, PSD are nevoie de 234 de voturi. Calculele arata ca PSD și AUR, care vor vota moțiunea, reușesc sa stranga cel mult 204 voturi, cu 30 mai puțin decat majoritatea […]