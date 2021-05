Florin Cîțu face promisiuni IMPOSIBILE: “România, printre singurele țări UE care atrag toți banii din PNRR” Premierul Florin Cițu a anunțat, luni, ca Romania va atrage toți banii alocați de UE prin PNRR. “Voi pleca la Bruxelles in perioada urmatoare. Soluția e sa avem un PNRR de succes, sa atragem banii și spun ca se poate. Vom fi printre singurele țari din UE care vor atrage toți banii”, a precizat Florin […] The post Florin Cițu face promisiuni IMPOSIBILE: “Romania, printre singurele țari UE care atrag toți banii din PNRR” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

