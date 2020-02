Stiri pe aceeasi tema

- Prim ministrul desemnat, Florin Citu, si Ludovic Orban sustin in aceste momente, declaratii de presa la Palatul Victoria.Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca l a desemnat pe Florin Citu pentru functia de premier.Vreau sa multumesc domnului Presedinte Klaus Iohannis. Este o propunere care ma onoreaza…

- Florin Cițu (47 de ani), actualul ministru al Finanțelor din guvernul demis Orban 1, s-a remarcat ca unul dintre liberalii cu cel mai virulent discurs anti – PSD. De altfel, majoritatea PSD din comisiile reunite de buget-finanțate din Parlament i-a dat aviz negativ de doua ori, Cițu fiind deseori atacat…

- Prim-ministrul desemnat, Florin Citu, si premierul interimar, Ludovic Orban, vor sustine, miercuri, la ora 21,00, declaratii de presa la Palatul Victoria, informeaza Biroul de presa al Guvernului

- Liberalii merg la Cotroceni fara propunere oficiala de premier. Neoficial, dupa discuțiile din ultimele 24 de ore din partid și ședința conducerii centrale de la ora 12.00, lucrurile curg in urmatoarea direcție:Sunt sanse foarte mari la ora actuala ca Iohannis sa propuna premier un membru…

- Premierul desemnat Ludovic Orban a facut primele declarații dupa ce CCR a decis ca xista conflict juridic de natura constituționala intre Președinție și Parlament din cauza desemnarii lui Ludovic Orban in funcția de premier de catre șeful statului Klaus Iohannis.Citește și: EROU chiar și in…

- Premierul desemnat reface programul de guvernare si il trimite luni la Parlament. El i-a chemat astazi pe ministri la Palatul Victoria. Ludovic Orban a anuntat aseara, la TVR, ca toate modificarile vor fi aprobate in sedinta partidului.

- Astazi, presedintele Klaus Iohannis a invitat, la Palatul Cotroceni, presedintii partidelor si formatiunilor parlamentare pentru consultari in vederea desemnarii candidatului pentru functia de prim-ministru, dupa ce Guvernul Orban a fost demis miercuri prin motiune de cenzura. Dupa incheierea intalnirilor…

- Tot ceea ce am spus pana acum referitor la lipsa de viziune si de oameni competenti in Guvernului PNL s-a adeverit. Pensiile romanilor nu vor fi majorate, asa cum este prevazut in legea initiata si votata de PSD. Ieri, domnul Catu, in bataie de joc fata de parintii si bunicii nostri, compara sistemul…