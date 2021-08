Florin Cîțu explică diferențele apărute în documentele Guvernului, la rectificarea bugetară Premierul Florin Cițu a vorbit sambata despre rectificarea bugetara spunand ca prin aceasta masura PIB-ul a crescut in valoarea nominala. Creșterea reala la finalul anului va fi mai mare cu aproape trei procente, a precizat prim-ministrul. Premierul Florin Cițu a explicat cifrele contradictorii din documentele prezentate de Guvern. „Prin aceasta rectificare bugetara PIB-ul a crescut in valoare nominala și am vazut ca au fost comentarii cum de crește deficitul bugetar pe cash, dar scade deficitul bugetar in procente. De aici apare diferența: pentru ca PIB-ul nominal crește. Avem… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

