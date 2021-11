Stiri pe aceeasi tema

- Foștii miniștri USR PLUS ai sanatații, Vlad Voiculescu și Ioana Mihaila, au fost prezentați, miercuri seara, la Antena 3, drept principalii vinovați pentru numarul mare de morți din Romania din cauza pandemiei. ”14.545 de morți, lista vinovaților”, a titrat Antena trei pe burtiera. Realizatorul emisiunii…

- Premierul interimar a postat, vineri seara, un mesaj in care spune ca Romania a depașit, in premiera, Ungaria la Produsul Intern Brut (PIB) pe cap de locuitor. „In premiera, Romania a depașit Ungaria la PIB pe cap de locuitor. Vestea buna este ca va depași și Polonia, așa cum anunța Banca…

- Presedintele Senatului, Anca Dragu (USR), a declarat ca între USR si PNL nu au existat discutii despre sefia acestei Camere si a sublinat ca partidul din care face parte nu va sustine un guvern minoritar, asa cum propune PNL.Întrebata daca într-adevar PNL îsi doreste…

- Premierul interimar Florin Citu a susținut sambata o conferinta de presa pe teme economice, la Palatul Victoria. Premierul a venit ”numai cu vești bune pentru romani” și s-a laudat cu ratingurile de țara de la Moody’s și Standard&Poor’s. ”Echipa guvernamentala a reușit aceasta performanța ca sa convinga…

- Premierul desemnat, Dacian Cioloș, va merge pana la capat, inclusiv cu varianta unui Guvern minoritar, daca nu reușește sa refaca alianța cu PNL și UDMR, declara la RFI deputatul USR Stelian Ion, fost ministru al Justiției. Stelian Ion declara ca USR vrea sa refaca alianța cu PNL și UDMR:…

- Presedintele Klaus Iohannis si premierul Florin Citu se intalnesc luni, la Palatul Cotroceni, pentru a discuta pe tema crizei guvernamentale. Intalnirea este programata la ora 12:30. Intalnirea are loc in contextul in care Birourile Permanente ale celor doua Camere se reunesc luni,…

- "Cred ca singura solutie pentru Romania o reprezinta aceasta coalitie. Ii astept sa se intoarca, sa stea la masa, chiar dupa aceasta motiune, sa vina la masa, sa discutam si sa gasim solutii. Cel mai simplu era sa gaseasca un ministru al Justitiei, era cel mai usor de rezolvat in aceasta criza. Din…

Programul Anghel Saligny (PNDL3), adoptat de Guvern: „Ministrii USR PLUS nu au venit la ședința de guvern, deși sunt platiți pentru asta" Primul ministru Florin Cițu,…