Prim-ministrul Florin Citu a declarat ca, in ceea ce priveste vaccinarea personalului medical, exista propunerea ca cei care nu doresc sa se vaccineze sa fie testati anti-COVID si sa suporte costul testelor. El a raspuns astfel intrebat daca Executivul ia in calcul masura obligativitatii imunizarii anti-COVID in randul cadrelor medicale sau a angajatilor care se ocupa de ingrijirea batranilor, pornind de la anuntul facut de autoritatile din Franta si Grecia potrivit caruia vaccinarea va fi obligatorie pentru personalul din sistemul de sanatate. „In primul rand, Romania are astazi cea mai mica…