Florin Cițu, președintele PNL a declarat, joi, dupa consultarile cu Klaus Iohannis, ca a renunțat sa mai fie nominalizat ca premier din partea PNL: “Eu am avut propunerea ca Nicolae Ciuca sa fie premier, ca sa deblocam cat mai repede aceasta criza politica”. “Este o propunere pe care eu am facut-o in BPN și a […] The post Florin Cițu: “Eu l-am propus pe Nicolae Ciuca premier” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .