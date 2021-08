Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu i-a felicitat, sambata, la conferinta de alegeri a PNL Tulcea, pe liberalii din acest judet, pe motiv ca au "salvat Romania de un spion rus", primul ministru facand referire la un fost senator PSD de Tulcea, insa a refuzat sa ii spuna numele, informeaza News.ro. "Trebuie sa va…

- Decretul de revocare a lui Alexandru Nazare din functia de ministru de Finante a fost publicat, joi, in Monitorul Oficial. De asemenea, decretul privind desemnarea premierului Florin Citu ca ministru interimar al Finantelor a fost publicat in Monitorul Oficial. Presedintele Klaus Iohannis a semnat,…

- Premierul Florin Cițu va prelua funcția de ministru interimar la Finanțe, dupa ce Alexandru Nazare a fost revocat din funcție. „Dupa o prima discuție cu membrii coaliției, marți seara, am anunțat ca doresc demisia ministrului de Finanțe, Alexandru Nazare. Acesta a spus ca refuza demisia și vrea sa fie…

- Conform acelorasi surse, interimatul ar putea fi asigurat pentru scurt timp de catre premierul Florin Citu. Dan Vilceanu, al carui nume a mai fost vehiculat pentru diverse pozitii din Guvern, este favorit pentru ocuparea postului de ministru al Finantelor. Aceleasi surse sustin ca liderul PNL Ludovic…

- Primarul Clujului, Emil Boc, anunța deschis faptul ca il va susține pe Florin Cițu pentru șefia PNL, la Congresul din toamna. Boc arata ca are incredere in Cițu și are incredere ca acesta va lua decizia de a intra in cursa. „Evident, opțiunea mea va fi manifesta in momentul in care se vor…

- Premierul Florin Citu a declarat, luni, ca isi doreste o functie in conducerea Partidului National Liberal (PNL), avand in vedere experienta pe care a acumulat-o ca parlamentar, ministru al Finantelor si sef al Guvernului. El a fost intrebat in cadrul unei declaratii acordate presei, daca isi doreste…