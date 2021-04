Premierul Florin Cițu a declarat, joi, ca și-ar dori „sa fie redeschis totul mai devreme”, dar situația depinde de evoluția epidemiei de coronavirus și disponibilitatea oamenilor de a se vaccina. Intrebat daca ia in calcul redeschiderea restaurantelor sau reluarea evenimentelor private, Cițu a raspuns: „Toate propunerile vor fi discutate in Comitetul interministerial. Acesta e rolul Comitetului. Cred ca pentru perioada imediat urmatoare putem sa vorbim doar de teste-pilot, evenimente-pilot, situații-pilot, nu putem vorbi in perioada urmatoare de redeschiderea unui sector sau altul in totalitate.…