- * Economia Romaniei, in ultimii trei ani, a fost condusa dupa doua bugete, unul prezentat in Parlament si altul pentru finantarea baronilor locali, exact metoda folosita de Al Capone, care avea un registru pentru Fisc si unul pentru el, a declarat joi, intr-o conferinta de presa, ministrul Finantelor,…

- ​Surse din Ministerul Finanțelor Publice confirma ceea ce crede Florin Cîțu cu privire la deficitul bugetar. Acesta va depași 3% din PIB, mai ales ca s-au facut recent plați catre PNDL și, fiind final de an, de undeva trebuie sa se finanțeze deficitul, astfel ca e nevoie de mai multe împrumuturi.Eugen…

- "Voi preda noului ministru al Finantelor Publice un proiect de buget despre care imi doresc ca atunci cand va ajunge in Parlament sa reflecte cu prioritate sumele necesare pentru ca toate veniturile romanilor (sa se majoreze - n. r.), ma refer aici la salarii, la pensii, asa cum legile astazi in…

- Senatorul PNL Florin Citu critica declaratiile despre majorarea pensiilor Senatorul PNL, Florin Cîtu. Foto: facebook.com/florin.citu. Vicepresedintele PNL, senatorul Florin Cîtu, critica declaratiile despre majorarea pensiilor facute, astazi,…