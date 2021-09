Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cițu este noul președinte al Partidului Național Liberal. El l-a invins in competiția interna pe Ludovic Orban, președintele Camerei Deputaților și președinte in funcție. Cițu a obținut peste 60% din sufragii. Floin Cițu a avut 2878 de voturi, iar Ludovic Orban 1898 de voturi. Un numar…

- In aceasta dupa amiaza, la sediul PNL Constanta, Ludovic Orban prezinta in fata liberalilor constanteni, motiunea "PNL Forta Dreptei in Comitetul Director Judetean al PNL Constanta.Astazi, 09 septembrie 2021, Ludovic Orban, presedintele Camerei Deputatilor se afla la sediul Filialei Constanta a Partidului…

- Președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban, a explicat, miercuri seara, la B1 TV , ca este o obligație constituționala sa convoace, impreuna cu președintele Senatului, Anca Dragu, plenul reunit al celor doua camere ale Parlamentului pentru joi la ora 16:00 pentru prezentarea moțiunii de cenzura…

- Ludovic Orban, liderul PNL, spune nu știa nimic despre episodul referitor la condamnarea lui Florin Citu in SUA pentru conducere sub influența alcoolului. Intr-o declarație citata de Știri pe surse , președintele Camerei Deputaților a negat ca el ar fi in spatele informațiilor furnizate in acest caz.…

- Premierul Florin Cițu a vorbit, marți, despre nemulțumirile exprimate de președintele PNL, Ludovic Orban, in legatura cu activitatea Executivului, spunand ca „pare mai mult o declarație a PSD, decat a președintelui PNL”. „Nu am vazut, dar nu cred ca ar putea sa spuna așa ceva președintele…

- Ludovic Orban, președintele Camerei Daputatilor, a vorbit, la Digi 24, despre confruntarea „unu la unu” cu premierul Florin Cițu pentru șefia Partidului Național Liberal. Congresul pentru desemnarea liderului PNL are loc pe 25 septembrie. „25 de președinți de filiale și-au exprimat susținerea pentru…

- Romania ar trebui sa ajunga macar la nivelul mediu european in ceea ce privește rata de acoperire vaccinala, spune, joi, Ludovic Orban. El respinge ideea potrivit careia ar fi responsabil pentru modul in care a evoluat campania: „Ce atribuții am ca președinte al Camerei Deputaților?”. „Cum sa fiu responsabil?…

- Premierul Florin Cițu, aflat in cursa pentru șefia PNL, nu-și asuma documentul aparut in spațiul public și care conține o strategie de comunicare in competiția cu Ludovic Orban, insistand, intr-o discuție cu presa, asupra dovezilor care ar asigura autenticitatea acestuia. „Cine a lansat documentul trebuie…