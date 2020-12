Stiri pe aceeasi tema

- Semnarea acordului de guvernare a fost anunțata, luni seara, de președintel PNL, Ludovic Orban. Acesta prevede, printre altele, desemnarea lui Florin Cițu premier, a lui Ludovic Orban – președinte al Camerei Deputaților și a Ancai Dragu – președinte al Senatului, dar insista pe menținerea actualei paritați…

- Intentia viitorului Guvern este ca premierul sa isi asume decizia politica in ceea ce priveste salariul minim pe economie si acesta sa fie inghetat la nivelul din 2020, a declarat duminica Dumitru Costin, presedintele Blocului National Sindical, intr-o conferința de presa. Intrebat ce se va intampla…

- Bugetul pentru anul viitor va fi definitivat de noul Guvern, a declarat, duminica, ministrul Finantelor, Florin Citu, candidat al PNL pentru functia de premier, care a precizat ca, dupa ce vor fi finalizate negocierile pentru coalitia majoritara, se vor cunoaste si proiectele noi si se vor face cateva…

- Ion Cristoiu afirma ca in PNL a avut loc un puci pentru inlaturarea lui Ludovic Orban dupa rezultatul negocierilor cu USR-PLUS privind impartirea ministerelor din viitorul Guvern. Chiar daca Orban nu a cedat, jurnalistul crede ca ar putea urma și alte puciuri ghidate de Klaus Iohannis care ar putea…

- Premierul interimar Nicolae Ciuca a declarat, luni, ca nu a avut o discutie cu presedintele Klaus Iohannis sau cu liderul PNL, Ludovic Orban, despre o eventuala a propunere a sa pentru mandatul de prim-ministru al noului Guvern. El a subliniat ca seful statului nu i-a propus acest lucru. “Nu comentam…

- Fiecare dintre cele cinci partide care au obținut au trecut pragul electoral vor merge, luni, in fața președintelui Klaus Iohannis cu cate o varianta de premier. Potrivit surselor Antena 3, PNL il va propune premier pe Florin Citu, USR-PLUS va merge cu varianta Dacian Ciolos, iar UDMR il va propune…

- Ministrul de finanțe, Florin Cițu, a fost votat de membrii BPN al PNL pentru a fi propunerea formațiunii de premier. A existat o singura abținere, potrivit Antena3. Florin Cițu a fost, miercuri seara, la Palatul Cotroceni pentru a purta o discuție cu președintele Klaus Iohannis asta dupa ce fostul premier…

- Costurile de care vor fi scutiti cei care se vor racorda la reteaua de gaze vor fi suportate de fapt de toti consumatorii in facturile finale, iar in unele cazuri e vorba de milioane de euro, a declarat, marti, pentru AGERPRES, Razvan Nicolescu, fost ministru al Energiei si expert in domeniu. El a criticat…