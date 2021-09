Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cițu analizeaza demisiile miniștrilor USR PLUS și nu va demite nici prefecții, nici membrii formațiunii din eșalonul doi al Guvernului, pentru ca spera inca intr-o guvernare de drepta, cu el premier. Declarațiile prim-ministrului au fost facute la finalul ședinței de guvern de marți,…

- Ministrul remaniat al justiției Stelian Ion a susținut, miercuri seara, intr-o postare pe Facebook, ca, prin decizia luata in privința sa, premierul Florin Cițu și-a semnat, de fapt, propria plecare de la Palatul Victoria. “Premierul Florin Cițu arata in seara aceasta inca o data ca nu are respect…

- Premierul Florin Cițu nu inceteaza sa sfideze in cazul dosarului penal și a condamnarii sale in SUA, cu 20 de ani in urma, dupa ce a fost prins baut la volan. De la Palatul Victoria, Cițu a continuat, sambata, sa minimalizeze intreaga situație: “Am discutat cu domnul președinte și cred ca este foarte…

- Premierul Florin Cițu și președintele PNL, Ludovc Orban, au stabilit, marți, la ședința de partid sa inființeze, prin act normativ al Guvernului, un nou program PNDL, prin care sa finanțeze investițiile facute de primarii din toata țara. USR PLUS considera insa ca programul este un concept pesedist…

- Premierul Florin Cițu nu recunoaște documentul trimis și semnat de consiliera lui, cu indicații catre liderii PNL pentru susținerea sa la șefia partidului. Mai mult, prim-ministrul susține ca unii “colaboratori de-ai mei au emis foarte multe documente din exces de zel”. Numai ca premierului Cițu i-ar…

- Premierul Florin Cițu și-a dat seama ca un mesaj pe Facebook nu ajuta oamenii afectați de inundații din județul Alba, așa ca și-a facut timp sa mearga, duminica, in zona. Conform unui comunicat de presa al Guvernului, Cițu va vizita, duminica, localitatea Ocolis, grav afectata de ploile torențiale de…

- Lupta pentru putere in PNL se intețește. Ludovic Orban l-a atacat din nou, vineri, pe premierul Florin Cițu, declarand ca Guvernul este emanația PNL și nu PNL este emanația Guvernului care trebuie sa asculte forurile statutare ale partidului. Premierul Florin Cițu și președintele PNL, Ludovic Orban,…

- Dupa ce premierul Florin Cițu le-a transmis primarilor marilor orașe ca rectificarea bugetara nu se va face la partid, pe criterii politice, zeci de edili vin la București, pentru a discuta cu șeful Guvernului. Potrivit unor surse politice, marți, sunt așteptați la Guvern 48 de primari, in frunte cu…