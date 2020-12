Stiri pe aceeasi tema

- Florin Cițu este noul premier al Romaniei! La a doua nominalizare, Florin Cițu nu a avut nicio emoție, el primit 260 de voturi pentru, cu mult peste necesarul de 228. Impotriva investirii lui Florin Cițu au votat 186 de parlamentari. Guvernul Florin Cițu urmeaza sa mearga in fața lui Klaus…

- Salariile președintelui, premierului și parlamentarilor ar putea crește in 2021, daca Guvernul Romaniei nu va stabili prin Ordonanța de Urgența inghețarea indemnizațiilor demnitarilor. Klaus Iohannis și viitorul premier și parlamentarii ar urma sa incaseze cu peste 1.000 de lei in plus lunar, suma neta,…

- USR-PLUS va fi reprezentat luni, la Palatul Cotroceni, la consultarile cu presedintele Klaus Iohannis pentru desemnarea viitorului premier, de Dan Barna, Dacian Ciolos, Dragos Tudorache, Catalin Drula și Cosette Chichirau. Presedintele Iohannis va discuta luni, la Palatul Cotroceni, cu reprezentantii…

- Ministrul de finanțe, Florin Cițu, a fost votat de membrii BPN al PNL pentru a fi propunerea formațiunii de premier. A existat o singura abținere, potrivit Antena3. Florin Cițu a fost, miercuri seara, la Palatul Cotroceni pentru a purta o discuție cu președintele Klaus Iohannis asta dupa ce fostul premier…

- Publicistul și analistul Ion Cristoiu este de parere ca marele perdant al acestor alegeri este chiar președintele Klaus Iohannis. Jurnalistul considera ca totul a venit dupa ce președintele și-ar fi dorit puterea absoluta. Cristoiu explica pe blogul personal in analiza sa ca Guvernul a devenit mult…

- Judecatorul Bogdan Mateescu a fost ales in funcția de președinte al Consiliului Superior al Magistraturii, iar procurorul Florin Deac in funcția de vicepreședinte. Judecatorul Bogdan Mateescu a primit 13 voturi „pentru”, 3 „impotriva” și doua voturi nule. Procuror Florin Deac a primit 13 voturi „pentru”…

- Premierul Ludovic Orban și Nicușor Dan, candidatul susținut de PNL și Alianța USR-PLUS la Primaria Capitalei s-au intalnit, joi dimineața, la Palatul Cotroceni, cu președintele Klaus Iohannis. Președintele și candidatul dreptei au discutat despre problemele din București și despre rezolvarea acestora.…