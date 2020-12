Florin Cîţu: Este nevoie să avem un Guvern cât mai repede învestit în zilele următoare Florin Citu, sustinut de PNL, USR PLUS si UDMR pentru functia de prim-ministru, a declarat vineri seara ca se va implica direct pentru finalizarea programului de guvernare, subliniind ca este nevoie ca viitorul Guvern sa fie investit cat mai repede. "As vrea sa multumesc coalitiei de centru-dreapta pentru increderea pe care mi-o acorda, sunt constient de aceasta responsabilitate de a conduce un guvern in acest moment. (...) Ma voi implica direct in zilele urmatoare pentru a finaliza programul de guvernare. Este nevoie sa avem un Guvern cat mai repede investit in zilele urmatoare, pentru ca sunt… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

