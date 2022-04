Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Senatului, Florin Cițu, se afla, miercuri, in Ucraina și ar urma sa aiba intalniri cu președintele Volodimir Zelenski și cu premierul Denys Shmyhal, declara pentru MEDIAFAX liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu. „Ieri (marți-n.r.) am discutat cu Florin Cițu și mi-a spus ca azi (miercuri…

- Presedintele Senatului, Florin Citu, a anuntat, miercuri, ca liderul ucrainean Volodimir Zelenski va sustine un discurs in Parlamentul Romaniei, acest lucru urmand sa aiba loc saptamana viitoare. ‘Discutie importanta cu prim-ministrul Ucrainei, Denys Shmyhal: presedintele Zelenski va sustine un discurs…

- Președintele Senatului, Florin Cițu, a facut luni, 28 februarie, un apel la Oficiul pentru spalarea banilor și la ANAF sa ia masurile potrivite pentru a taia „imediat accesul sau interesele rusești in Romania la banii publici”, in contextul in care Rusia a invadat Ucraina.„Trebui sa taiem imediat accesul…

- Presedintele PNL, Florin Citu, a declarat luni dimineața, la RFI, ca daca se va dovedi o „birocrație autohtona” la frontiere, pentru primirea refugiaților din Ucraina, atunci vor trebui luate masuri severe, iar el va propune acest lucru in ședința coaliției PSD-PNL-UDMR programata marți.„Ieri am avut…