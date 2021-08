Stiri pe aceeasi tema

- Un comandant de nava din Romania, in varsta de 60 de ani, a fost reținut in portul cipriot Vassiliko, pe motiv ca, anul trecut, nava la a carei comanda se afla a operat in portul cipriot ocupat de partea turca. Sindicatul Liber al Navigatorilor cere intervenția Guvernului in acest caz. Sindicatul…

- „Daca directorul CFR ar fi lucrat la Guvern, acum era acasa”, a scris premierul Florin Cițu pe pagina sa de Facebook. Reacția este un mesaj catre ministrul Transporturilor, Catalin Drula, (USR PLUS) care nici pana la aceasta ora nu l-a demis din funcție pe directorul CFR Calatori. Mai…

- Alexandru Nazare, Ministrul de Finanțe destituit de Cițu pentru ca nu a impartașit politica de imprumuturi fara limite a premierului, a confirmat pentru un post tv din Romania (puteți vedea mai jos un fragment din emisiune) ca Guvernul condus de Florin Cițu a comandat nu mai puțin de 120 de milioane…

- Liderul PNL Salaj a adaugat faptul ca atunci cand a fost ministrul Transporturilor in Guvernul Orban, a avut o colaborare excelenta cu primul ministru Ludovic Orban, dar ca acum este parte a echipei guvernamentale Florin Citu.„Sunt ministrul Afacerilor Interne si nu cred ca ar fi absolut deloc potrivit…

- Presedintele filialei Salaj a PNL, Lucian Bode, a declarat vineri, la Zalau, ca in opinia sa echipa Florin Citu este echipa liberala pentru anul 2024, anunța Agerpres. Facand referire la pozitionarea sa privind candidaturile lui Ludovic Orban si Florin Citu la sefia PNL, Lucian Bode a precizat,…