Florin Cîțu este cel mai mare eșec al președintelui Iohannis (Opinie) Asistam șocați la un moment de cotitura in istoria Romaniei post-decembriste. Coaliția mult așteptata și ceruta de romani in strada, prin proteste de masa care s-au facut auzite in toata Europa, este la un singur pas de a se rupe mult mai devreme decat ar fi putut preconiza orice analist politic. Motivul: demiterea ministrului Justiției Stelian Ion. Florin Cițu a surprins pe toata lumea aseara, la o ora inaintata, cand fara niciun avertisment a ieșit public și a anunțat demiterea lui Stelian Ion pe motivul blocarii proiectului PNDL 3. Un astfel de gest șocheaza opinia publica, dar mai… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

