Stiri pe aceeasi tema

- Florin Citu este candidatul pentru functia de prim ministru. Presedintia Camerei revine PNL, iar cea a Senatului revine USR PLUS.Liderul PNL Ludovic Orban a declarat vineri seara, la finalul negocierilor cu USR PLUS pentru formarea unei coalitii, ca Florin Citu este candidatul pentru functia de prim…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat in urma negocierilor cu USR-PLUS de vineri seara ca Florin Cițu este candidatul pentru funcția de prim-ministru. El a mai spus ca funcția de președinte al Camerei revine PNL-ului, iar cea a Senatului celor de la USR-PLUS. Știre in curs de actualizare The post Ludovic…

- „Nu avem nimic de comentat, noi putem lucra cu amandoi (Orban si Citu). Mai departe, lucrurile se complica, fiindca ca in acest moment noi consideram ca celelalte doua functii politice din stat - cea de presedinte al Senatului si presedinte al Camerei Deputatilor - trebuie sa revina celorlalte doua…

- Liderii PNL, USR-PLUS și UDMR s-au reintors duminica la masa negocierilor dupa ce sambata liderii celor trei partide nu au reușit sa cada de acord asupra primului punct pus in discuție. Mai exact, aproape șase ore au discutat, Ludovic Orban, Dan Barna, Dacian Cioloș și Kelemen Hunor despre imparțirea…

- ​​​Liderii PNL, USR-PLUS și UDMR s-au reîntors duminica la masa negocierilor dupa ce sâmbata liderii celor trei partide nu au reușit sa cada de acord asupra primului punct pus în discuție. Mai exact, aproape șase ore au discutat, Ludovic Orban, Dan Barna, Dacian Cioloș și Kelemen Hunor…

- Discuțiile intre echipele de negociere ale PNL, USR PLUS și UDMR reunite sambata la Vila Lac pentru a imparți funcțiile in Guvern și la varful Parlamentului, sunt blocate de cateva ore din cauza ca cei de la USR PLUS pun o condiție fara de care ei nu accepta sa se mearga mai departe: sa primeasca funcția…

- Potrivit surselor citate de G4Media.ro, s-a convenit principiul ca guvernul sa fie cat mai suplu, fara a se discuta concret despre numarul exact de ministere. Vești bune pentru Romania: O agenție europeana se instaleaza la noi. O sa ne creasca reputația „Negocierile dintre PNL, USR Plus și UDMR…

- Negocierile pentru formarea unei noi majoritați sunt conduse, la nivel declarativ, de președintele PNL, Ludovic Orban, insa președintele Klaus Iohannis este cel care și-a asumat acest rol. Iohannis i-a sunat, luni, pe Kelemen Hunor, pe Dan Barna și pe Dacian Cioloș pentru a se asigura ca viitorul guvern…