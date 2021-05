Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a afirmat, miercuri seara, ca ”economia o fac oamenii” iar rolul statului este doar de a se asigura ca exista niste reguli pe care le respecta toata lumea. Citu afirma ca exista o problema in Romania, pentru ca cei care incearca sa faca afaceri si nu reusesc sunt stigmatizati,…

- Romania a recuperat intr-un an tot ce a pierdut din cauza pandemiei, fiind singura tara din Uniunea Europeana care a reușit asta, spune premierul. Florin Cițu estimeaza ca economia va crește in 2021 cu peste 6 procente.

- Florin Cițu: "Eu zic ca tot ce a fost mai complicat a trecut, este adevarat ca exista aceste ajustari, dupa aceasta perioada, si fiecare economie rezista mai bine sau mai putin bine. Din punctul nostru de vedere, cum se vad lucrurile pentru noi, nu e numai ca o spun eu, cam toate institutiile internationale,…

- Ungaria va ridica in acest weekend, majoritatea restrictiilor COVID-19, inclusiv cele pe timp de noapte. Suspendarea masurilor vine odata cu atingerea pragului de 5 milioane de persoane vaccinate, a anuntat, vineri, premierul Viktor Orban. Prag care in Romania nu a fost atins și nu va fi nici la 1 iunie,…

- „Am avut un val trei care nu a fost la fel de dur. Avem un val trei care este pe scadere. Cred ca am gasit un echilibru”, a declarat Florin Citu, vineri, in conferinta de presa de la Primaria Cluj-Napoca. Despre „politica de testare” COVID-19 de pana acum, premierul spune ca „a dat rezultate mixte.…

- Cițu incearca sa se scoata. De ce ne-a cocoșat Cițu cu inca o ora Dupa ce a realizat ca decizia privind prelungirea restricțiilor de circulație pe parcursul nopții nu a fost primita prea bine de catre romani, premierul Florin Cițu vine cu explicații. Așa ca astazi, a postat pe pagina sa de FB, un text…

- O economie care produce bunastare pentru toți romanii se bazeaza pe investiții, spune premierul Florin Cițu, dupa anunțul INS privind creșterea investițiilor in 2020, comparativ cu 2019: „Am reușit imposibilul”. „Am reușit imposibilul! In 2020 investițiile nete in economie au crescut! Am spus din prima…

- „Anul acesta am facut ceva ce nu s-a mai facut de foarte mult timp: am inghețat in sectorul public toate salariile. Daca am fi vazut ca s-a dublat performanța, mergeam mai departe. Venim cu o lege a salarizarii noua și acolo se va lucra la modul in care se vor distribui 110 miliarde de lei. Banii se…