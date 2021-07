Florin Cîțu e “pă bogăție” Florin Cițu a lasat un pic la o parte politica și se mai ocupa și de treburile țarii, așa cum ii șade bine unui prim-ministru. El a postat pe contul de Facebook clasamentul Comisiei Europene, in care Romania este pe primul loc la estimarile privind creșterea economica. Premierul Florin Cițu se lauda in postare ca […] The post Florin Cițu e “pa bogație” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

