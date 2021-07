Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cițu a anunțat ca are un nou susținator in cursa pentru șefia PNL. Acesta a declarat ca simte deja ca face o echipa excelenta cu Ilie Bolojan, șeful CJ Bihor, fost primar in Oradea. Iata declarațiile facute de Florin Cițu: "Romanii trebuie sa știe ca atunci cand ai…

- Premierul Florin Citu, candidat la presedintia Partidului National Liberal (PNL), a afirmat, vineri, in cadrul sedintei Comitetului de Coordonare Judetean al PNL Valcea, ca de fiecare data cand a intrat intr-o competitie, a castigat-o. „De fiecare data cand am intrat intr-o competitie, am castigat-o.…

- Premierul Florin Cițu a declarat, marți, ca 98.134 de minori s-au vaccinat anti-Covid pana acum iar 45,5% dintre elevi considera ca este foarte important și important sa se vaccineze. „Cand vorbim de tineri sub 18 ani parinții și tutorii sunt cei care iau decizii și trebuie sa ia cele mai bune decizii.…

- Premierul Florin Citu a dat asigurari luni ca implicarea sa in campania electorala pentru functia de presedinte al Partidului National Liberal (PNL) nu va afecta guvernarea. El a declarat, intr-o emisiune la Digi 24, ca de campania sa electorala se va ocupa o echipa de oameni pe care o are in jurul…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, spune ca exista o așteptare ca actualul premier, Florin Citu, sa candideze pentru functia de presedinte al Partidului National Liberal. „Este evident ca exista aceasta asteptare, posibilitate, ca domnul Citu sa isi depuna candidatura la functia de presedinte al PNL.…

- Premierul Citu a ajuns, vineri, inainte de ora 18.00, la Sala Palatului. Personalul care se ocupa de acces i-a masurat temperatura. ”Sunteti bine” i s-a transmis premierului, dupa ce i s-a masurat temperatura. Seful Guvernului s-a oprit si a salutat doua persoane care tocmai se vaccinasera. Premierul…