Premierul Florin Citu a afirmat sambata, la Timisoara, ca este o “actiune bizara” gestul presedintelui PNL, Ludovic Orban, de a face “tot posibilul” in calitatea sa de presedinte al Camerei Deputatilor ca motiunea USR PLUS AUR sa fie dezbatuta. “Este o actiune bizara ca presedintele PNL sa faca tot ce e posibil ca motiunea depusa de USR PLUS AUR sa fie dezbatuta. Este o actiune bizara,cred ca fiecare raspunde in fata propriei constiinte“, a raspuns Florin Citu, unei intrebari a presei daca se simte “tradat” de faptul ca Ludovic Orban a convocat vineri seara o sedinta a Birourilor permanente reunite…