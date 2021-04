Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cițu a declarat luni seara ca indidentul de la Spitalul “Victor Babeș” in urma caruia trei pacienți au murit dupa ce au ramas fara oxigen a fost un accident. Cițu a adaugat ca autoritațile nu poate garanta ca ceva similar nu se va mai intampla. Principalele declarații ale premierului: …

- Premierul Florin Cițu a anunțat ca persoanele vinovate de producerea tragediei de la spitalul Victor Babeș vor fi pedepsite. Am cerut o ancheta rapida și transparenta, a spus prim-ministrul. Florin Cițu a...

- Florin Cițu a decis, dupa accidentul tragic de la Spitalul Victor Babeș, sa convoace ziariștii la o conferința de presa in care a refuzat sa preia intrebari. Dupa 2 minute, premierul l-a lasat pe Raed Arafat sa explice ce s-a intamplat la TIR-ul de ATI. ”Se pare ca este un accident. A inceput…

- Premierul Florin Cițu face declarații, luni seara, in contextul tragediei de la Spitalul ”Victor Babeș” din Capitala, unde trei oameni și-au pierdut viața, in unitatea mobila ATI, dupa o defecțiune la instalația de oxigen. La momentul incidentului, in unitatea mobila erau internați opt pacienți. Trei…

- Gabriela Firea, fost primar al Capitalei, susține ca tragedia de la Spitalul “Victor Babeș” este cauzata de incompetența și nepasare, TIR-ul cu paturile de ATI avand mai multe defecțiuni. “Doamne, ce se intampla cu țara noastra? Incompetenta ucide! Nepasarea ucide! Tacerea ucide! Trei pacienți morți…

- Institutul Cantacuzino a fost decorat de președintele Klaus Iohannis Klaus Iohannis. Foto: Presidency.ro. Presedintele Klaus Iohannis a îndemnat din nou oamenii sa se vaccineze pentru ca numai așa poate fi oprita pandemia de coronavirus. Seful statului a subliniat ca în…

- Premierul Florin Citu a afirmat joi, dupa discutiile purtate cu reprezentantii cultelor religioase, ca solutia spre care se indreapta autoritatile este adaptarea intervalului orar al restrictiilor de circulatie astfel incat credinciosii sa poata participa fizic la Slujba de Inviere sau la sarbatorile…

- "Am cerut o ancheta rapida, imediat sa ia masuri și, in același timp, am cerut sa ia imediat masuri daca se dovedește ca au fost vinovați lucratori din poliție. Nu accept ca daca cineva a fost vinovat și daca se dovedește ca din cauza lucratorilor din poliție s-a ajuns la acest rezultat, cei vinovați…