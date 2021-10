Stiri pe aceeasi tema

- Romania a inregistrat vineri un record absolut de vaccinari, cu peste 128.000 de persoane imunizate in ultimele 24 de ore. La aceste cifre a contribuit și maratonul vaccinarii din București, care a inceput astazi și se va incheia luni. Acestea sunt „cifre care ne dau speranțe”, spune premierul interimar…

- Florin Cițu a transmis vineri seara un mesaj, pe pagina sa oficiala de Facebook , dupa ce Romania a atins doua recorduri de vaccinare, cu peste 128.000 de persoane vaccinate, dintre care mai mult de 86.000 cu prima doza. Sunt „cifre care ne dau speranțe”, a spus premierul interimar, care a ținut sa-i…

- Romania a inregistrat vineri un record absolut de vaccinari, cu peste 128.000 de persoane imunizate in ultimele 24 de ore. Acestea sunt „cifre care ne dau speranțe”, spune premierul interimar Florin Cițu, care a ținut sa ii felicite pe toți cei care au ales sa se vaccineze din „grija pentru propria…

- Jurnalista Madalina Mihalache, reporter al Antenei 3, a postat pe contul sau de Facebook un clip in care mai mulți liberali o imbrancesc și o impiedica sa filmeze modul in care votau delegații PNL la congres. Este al doilea caz similar dupa cel al Iuliei Garbacea, reporter la Știrile Pro TV, care a…

- Presedintele PNL Vaslui, Nelu Tataru, face un apel la unitate in cadrul partidului. El cere celor doua tabere care s-au conturat inainte de congres sa colaboreze. Tataru considera ca trebuie sa i sa dea o șansa noii echipe. „Eu am incredere ca echipa PNL isi va consolida pozitia pe scena politica romaneasca,…

- Liderul deputatilor USR PLUS Ionut Mosteanu a transmis pe Facebook in timpul congresului PNL, unde liberalii aleg intre Ludovic Orban si Florin Citu viitorul presedinte al formatiunii, ca USR PLUS nu se va intoarce la guvernare alaturi de PNL cu Florin Citu in fruntea Executivului. Liderul ii acuza…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a comentat declarația premierului Florin Cițu privind creșterea economica din trimestrul II. El a vorbit despre creșterile de prețuri și l-a intrebat pe premier daca majorarile ii suna bine. Mesajul a fost postat de liderul PSD pe Facebook. „Romania LOR: lapte și miere.…

- Liberalii au ajuns ciuca tuturor miștourilor și criticilor dupa apariția dosarelor lui Florin Cițu, dar mai ales ca urmare a reacțiilor evazive sau sfidatoare ale premierului și ale fidelilor sai. Cele mai noi discuții – și ironii – au loc pe marginea apariției unor alte posibile informații conform…