Florin Cîțu, după noul record la vaccinare: 'E important să continuăm. Suntem pe drumul cel bun' Premierul interimar Florin Cițu spune ca Romania este pe drumul cel bun, dupa doua zile cu record la vaccinare, cu peste 111.000 de de persoane vaccinate cu prima doza. Cițu a vizitat, miercuri, doua centre de vaccinare din Capitala, pentru a se asigura ca lucrurile merg bine și ca din punct de vedere logistic nu exista probleme. Citește și: DOCUMENT Un nou RECORD de vaccinari, in ultimele 24 de ore: Romania uimește mapamondul „Zilele acestea am avut record dupa record in ceea ce privește vaccinarea, e important sa continuam. Suntem pe drumul cel bun”, a spus Cițu. Aproape… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

